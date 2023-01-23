『念珠ドットコム 真言宗 数珠 男性用 尺二 黒檀（艶あり） 印度翡翠 梵天房 京念珠 念誦 108玉 振分 天然木 101330004 数珠【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 16時 25分に出品され03月23日 16時 25分に終了予定です。即決価格は8,560円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

念珠ドットコム 真言宗 数珠 男性用 尺二 黒檀（艶あり） 印度翡翠 梵天房 京念珠 念誦 108玉 振分 天然木 101330004 数珠



【商品説明】

・掲載写真のように桐箱に入れ、「念珠ドットコム」オリジナル包装紙にてお包みしお届けさせて頂きます。

・※お買い上げ数珠にあった数珠袋をプレゼントさせて頂きます！

・≪素材≫親玉：印度翡翠（約14ミリ）主玉：黒檀（約7×8ミリ）天玉：印度翡翠（約6ミリ）

・≪宗派≫真言宗

・≪サイズ≫尺二サイズ≪房≫小田巻梵天房（柳色）≪付属品≫高級桐箱



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 15.70 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。