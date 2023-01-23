『念珠ドットコム 真言宗 数珠 男性用 尺二 黒檀（艶あり） 印度翡翠 梵天房 京念珠 念誦 108玉 振分 天然木 101330004 数珠【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 16時 25分に出品され03月23日 16時 25分に終了予定です。即決価格は8,560円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
念珠ドットコム 真言宗 数珠 男性用 尺二 黒檀（艶あり） 印度翡翠 梵天房 京念珠 念誦 108玉 振分 天然木 101330004 数珠
【商品説明】
・掲載写真のように桐箱に入れ、「念珠ドットコム」オリジナル包装紙にてお包みしお届けさせて頂きます。
・※お買い上げ数珠にあった数珠袋をプレゼントさせて頂きます！
・≪素材≫親玉：印度翡翠（約14ミリ）主玉：黒檀（約7×8ミリ）天玉：印度翡翠（約6ミリ）
・≪宗派≫真言宗
・≪サイズ≫尺二サイズ≪房≫小田巻梵天房（柳色）≪付属品≫高級桐箱
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 15.70 cm
奥行 : 34.20 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
京仏壇はやし 数珠 真言宗 尺二 星月菩提樹 虎目石入り (男性用) 正式 本式 タイガーアイ 数珠袋セット SM-040 京都 念珠
¥ 8526
念珠ドットコム 数珠 女性用 約8ミリ 本水晶 ローズクォーツ 京かがり房略式数珠 法要 葬儀 葬式 法事 京念珠 念誦 京都 紅水晶 み
¥ 8523
念珠ドットコム 曹洞宗 数珠 女性用 8寸 星月菩提樹 瑪瑙 正絹房 京念珠 念誦 京都 108玉 禅宗 本銀輪 八寸 102440003
¥ 8523
念珠ドットコム 数珠 男性用 22玉 印度翡翠 正絹房京念珠 京都 念誦 葬式 法事 インド翡翠 アベンチュリン 天然石 20001002
¥ 8523
念珠ドットコム ペア数珠 数珠 男性用・女性用 黒オニキス 正絹房 ペアセット 略式数珠 京念珠 念誦 夫婦お揃い ギフト 結婚 20005
¥ 8522
念珠ドットコム 浄土真宗 数珠 女性用 8寸 本水晶 正絹房（白色）本式数珠 京念珠 京都 4月の誕生石 108玉 八寸 二連 門徒 真宗
¥ 8520
日蓮宗 女性用 星月菩提 瑪瑙仕立 8寸 数珠 念珠 本式念珠
¥ 8400
念珠ドットコム 八宗派兼用 数珠 女性用 八宗 8寸 本水晶 正絹房（白房）本式数珠 京念珠 京都 念誦 108玉 二連 二輪 二重 葬式
¥ 8309
京仏壇はやし 数珠 八宗用 (八宗兼用) 本水晶 ローズクォーツ入り (女性用) 正式 本式 数珠袋セット SW-082 京都 念珠
¥ 8308
京仏壇はやし 数珠 浄土真宗 八寸 ローズクォーツ (女性用) 正式 本式 数珠袋セット SW-068 京都 念珠
¥ 8308
念珠ドットコム ペア数珠 数珠 男性用（22玉 オニキス 正絹2色房）・数珠 女性用（約7ミリ オニキス 淡水パール 正絹2色房）ペアセット
¥ 8308
京仏壇はやし 数珠 浄土真宗 八寸 本水晶 2色房 (灰桜 白) (女性用) 正式 本式 数珠袋セット SW-073 京都 念珠
¥ 8308
数珠 念珠 本つげ 浄土宗用 男性用
¥ 8308
千糸繍院 真正印度(インド)白檀(ビャクダン/サンダルウッド） ブレスレット/腕輪念珠・数珠 16mm丸珠 4サイズ (L/14珠)
¥ 8305
京仏壇はやし 数珠 真言宗 尺二 紫檀 瑪瑙 (めのう) 入り (男性用) 正式 本式 数珠袋セット SM-031 京都 念珠
¥ 8303
京仏壇はやし 数珠 真言宗 尺二 黒檀 虎目石入り (男性用) 正式 本式 タイガーアイ 数珠袋セット SM-029 京都 念珠
¥ 8303
京仏壇はやし 数珠 臨済宗 素挽縞黒檀 青虎眼入り (男性用) 正式 本式 数珠袋セット SM-080 京都 念珠
¥ 8292
念珠掛け青銅色 蓮づくり 蓮造りじゅずかけ念珠台置台掛け台仏具 仏具用品 仏事用品 飾り台 台 かけ台 ディスプレイ 数珠台 横置き 据え置
¥ 8278
落札価格8560円
247 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！