『reiz メガネフレーム RZ817 アンダーリム【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 16時 58分に出品され04月30日 16時 58分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
reiz メガネフレーム RZ817 アンダーリム
reizのアンダーリム メガネフレームです。
オーバルのアンダーリムで小ぶりサイズとなっております。
カラーはグリーンです。
レンズサイズ４７ｍｍ鼻幅１８ｍｍです。
reiz メガネフレーム RZ817 アンダーリム
¥ 8556
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落札価格8556円
444 入札履歴
終了
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