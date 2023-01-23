『タライーラ ”ラーゴ・マナカプル” 12cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 01時 03分に出品され03月08日 01時 03分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブラジル、マナカプル湖のタライーラです。マナカプルだとどこの川のタライーラか分かりにくいですが、今回の個体はマナカプルより奥に位置するマナカプル湖の個体ですので、ロカリティがしっかりしています！
柄がかなり独特で、赤みが全体的に強く感じます。尾鰭も赤く発色するのでかなり面白い産地ですよ！体型や顔つきに関してはそんなに特徴が強い感じはしませんが、どちらかというとスレンダー系になりそうです。
Bully / Game【並行輸入品】
¥ 8537
kasamy 水槽 用 クリア ガラスパイプ 熱帯魚 アクアリウム 水草 12/16 ホース用 (ポピー型 出水 吸水 セット)
¥ 8536
Arcade Party Pak / Game【並行輸入品】
¥ 8534
（サンゴ）一点物 ハナサンゴ ライトイエロー プラグ付き ＣＭ−１６３００（１個） 沖縄別途送料 北海道・九州航空便要保温
¥ 8533
（熱帯魚）コリドラス・デビットサンジィ（ワイルド）（３匹） 沖縄別途送料 北海道・九州航空便要保温
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グリーンマット 厚20mm×1m×幅 40cm 4枚 送料無料 但、一部地域除
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Kalita コーヒーポット ET-350専用 CP-25 (ブラック)
¥ 8519
ダイワslpワークス(Daiwa Slp Works) RCSB ベイトキャスティング カーボンクランクハンドル 85mm (淡水専用)
¥ 8514
(熱帯魚)カージナルテトラ ブリード 約1.5-2cm 150匹
¥ 8512
HOBBY MASTER 1/72 F-100D スーパーセイバー プリティー・ペニー 完成品 HA2122
¥ 8512
100pcs Glow in The Dark Fish Tank Aquarium Pebbles Rocks Glowing Gravel Luminous Stones for Aquarium Succulent Garden Gift Decoration 305g/0.67lb
¥ 8510
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¥ 8510
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100pcs Glow in The Dark Fish Tank Aquarium Rocks Glow Stones Fish Tank Gravel Rocks Glowing Pebbles Luminous Stones for Garden Gift Decoration 30
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100pcs Glow in The Dark Stones Glow Stones Fish Tank Gravel Rocks Glowing Pebbles Marbles Luminous Stones for Outdoor Walkway Garden Gift Decora
¥ 8510
100pcs Glow in The Dark Fish Tank Aquarium Pebbles Glow Stones Glowing Pebbles Luminous Stones for Outdoor Backyard Garden Gift Decoration 305g/0.
¥ 8510
100pcs Glow in The Dark Fish Tank Aquarium Rocks Glow Stones Fish Tank Gravel Rocks Glowing Pebbles Luminous Stones for Outdoor Garden Gift Decora
¥ 8510
Glow in The Dark Gravel Aquarium Gravel Pebbles Decorative Garden Stones Fish Gravel Glow Pebbles for Garden Gift Decoration(Big Oval 2.5-3cm Yel
¥ 8510
落札価格8556円
281 入札履歴
終了
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