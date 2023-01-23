『タライーラ ”ラーゴ・マナカプル” 12cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 01時 03分に出品され03月08日 01時 03分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ブラジル、マナカプル湖のタライーラです。マナカプルだとどこの川のタライーラか分かりにくいですが、今回の個体はマナカプルより奥に位置するマナカプル湖の個体ですので、ロカリティがしっかりしています！

柄がかなり独特で、赤みが全体的に強く感じます。尾鰭も赤く発色するのでかなり面白い産地ですよ！体型や顔つきに関してはそんなに特徴が強い感じはしませんが、どちらかというとスレンダー系になりそうです。