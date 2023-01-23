『アウトドアにも最適カラビナ付きBluetooth防水スピーカー LEXON MINO T LA124K9 MATT KAKHI【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 15時 27分に出品され03月25日 15時 27分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアにも最適カラビナ付きBluetooth防水スピーカー LEXON MINO T LA124K9 MATT KAKHI



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・付属品：取扱説明書、USB-Cケーブル、充電機能付きスタンド

・充電時間：約2-3時間

・品名：カラビナ付きBluetooth防水スピーカー

・連続使用時間：約5時間

・防水規格：IPX4



【サイズ】

高さ : 9.19 cm

横幅 : 10.39 cm

奥行 : 18.11 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。