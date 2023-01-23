『アウトドアにも最適カラビナ付きBluetooth防水スピーカー LEXON MINO T LA124K9 MATT KAKHI【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 15時 27分に出品され03月25日 15時 27分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドアにも最適カラビナ付きBluetooth防水スピーカー LEXON MINO T LA124K9 MATT KAKHI
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・付属品：取扱説明書、USB-Cケーブル、充電機能付きスタンド
・充電時間：約2-3時間
・品名：カラビナ付きBluetooth防水スピーカー
・連続使用時間：約5時間
・防水規格：IPX4
【サイズ】
高さ : 9.19 cm
横幅 : 10.39 cm
奥行 : 18.11 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8555円
52 入札履歴
終了
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