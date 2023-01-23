『Panasonic(パナソニック) 頭皮エステ EH-HE0G-T ブラウン調【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 12時 53分に出品され04月30日 12時 53分に終了予定です。即決価格は8,553円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 タイプ：頭皮ケア

部位：頭皮

電源方式：充電式

電源・電圧：AC100〜240V 50-60Hz(自動電圧切替付)

海外対応：

防水：

水洗い可：

充電時間：約1時間(室温15〜35)

連続使用回数：フル充電時・1日1回使用(約3分30秒)で約5〜7回使用可能

消費電力：約6W(充電時)

本体サイズ(寸法)：幅11.2×高さ13.3×奥行12.8cm(ストレッチブラシ取付時/置き台含まず)

重量：390 g 商品カテゴリ PCボンバー !店 テレビ・映像・音響・家電製品 理美容家電 ホームエステ関連 家電 美容家電 ボディ、フェイスケア 美顔器

JANコード/ISBNコード 4549980490747

商品コード 254660024893300