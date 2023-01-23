『Panasonic(パナソニック) 頭皮エステ EH-HE0G-T ブラウン調【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 12時 53分に出品され04月30日 12時 53分に終了予定です。即決価格は8,553円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タイプ：頭皮ケア
部位：頭皮
電源方式：充電式
電源・電圧：AC100〜240V 50-60Hz(自動電圧切替付)
海外対応：
防水：
水洗い可：
充電時間：約1時間(室温15〜35)
連続使用回数：フル充電時・1日1回使用(約3分30秒)で約5〜7回使用可能
消費電力：約6W(充電時)
本体サイズ(寸法)：幅11.2×高さ13.3×奥行12.8cm(ストレッチブラシ取付時/置き台含まず)
重量：390 g
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4549980490747
商品コード
254660024893300
Redfire 脱毛器 2023年進化版 冷感脱毛器 99万発 だつもうき 光美容器 VIO対応 冷却機能付き 5つ部位専用モード タッチス
¥ 8541
Biutee ネイルマシン 3 in 1 LED ランプ 電動ネイルドリル ネイルダスト集塵機 多機能 65W 電気ネイルマシン ネイルマシ
¥ 8541
YA-MAN(ヤーマン) アセチノメガシェイプ 【ACETINO】 IB-24J
¥ 8540
EH-ST76-P パナニック 導入美容器 イオンエフェクター クールモード付 (ピンク調)
¥ 8540
EH-ST76-P パナニック 導入美容器 イオンエフェクター クールモード付 (ピンク調)
¥ 8540
UJHOSLD【2023昇級改良版】シェイプアップ 美顔器 美容器 1台多役 7種類モード 8段階強 IPX5生活防水 全身エステ可能 10分間自動
¥ 8540
NIE ポケットミスト (スターターセット) パールホワイト
¥ 8540
ブラウン 脱毛器 シルク・エピル SES9880
¥ 8539
LOVE DOCK 脱毛器 男女兼用
¥ 8539
2023新登場冷感脱毛器BIZINN 脱毛器 IPL脱毛器 だつもうき 家庭用 軽量 99万発 5段階調節 メンズ レディース VIO対応
¥ 8539
美顔器 ピコレーザー 美顔器 ほくろそばかす除去 シミ 斑 青色レーザー 赤色レーザー 美容機器 レーザー そばかす 毛穴 シワ 傷跡 ピコ秒レーザー
¥ 8537
エムテック KE-NON専用ラージカートリッジ KE-NON ムダ毛処理標準タイプ
¥ 8536
セール PLEASINGSAN 美顔器 フェイスベルト 顔 EMS グッズ 美容 家電 男女共有
¥ 8536
毛穴吸引器 冷熱水洗浄 真空吸引 水洗浄一体式 分離式水槽 透明樹脂とシリコン2次成型 ヘッダー2種 強さ3レベル USB充電 Aicomy
¥ 8536
クーポン後8099 脱毛器IPL 無痛感 全身脱毛 99万回照射数 家庭用 光美容器 IPL脱毛器 5段階調節 男女兼用 日本語説明書付きP
¥ 8535
ジャパンギャルズ hikari epi pro ヒカリエピプロ セット HS-11512
¥ 8534
Vimaydo【2023?昇級改良版】キャビテーション美顔器??美容器?ボディ専用?LED搭載?1台多役?7種類モード?8段階強?IPX5生活防
¥ 8533
【人気モデル 無痛脱毛】脱毛器 IPL 冷感脱毛 99万回照射 5段階調節 自動連続照射 家庭用 レディース メンズ 男女兼用 全身に使える 日本語取扱説明書付き
¥ 8532
落札価格8553円
746 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！