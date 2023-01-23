『[スワンズ] 日本製 スポーツ サングラス イーノックス エイト E-NOX EIGHT8 (マラソン ランニング 陸上競技 ボールスポーツ サイクリ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 23時 00分に出品され03月26日 23時 00分に終了予定です。即決価格は8,550円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 日本製サングラス

レンズタイプ:ミラーレンズ

おすすめ用途:ランニング、マラソン、サイクリング、ゴルフ、テニス

可視光線透過率:14%(晴天向き)

紫外線透過率 0.1%以下(uvカット99.9%以上)

※当店はAmazonマルチチャネルサービスにより発送を委託しております。