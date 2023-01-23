『ダイワ(DAIWA) 振出投げ竿 プライムサーフT・W 25-450・W 釣り竿【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 05時 01分に出品され03月17日 05時 01分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ロッド(釣り竿)タイプ:投げ竿 スピニング

全長(m):4.50 / 仕舞(cm):104

継数(本):5

自重(g):405

先径/元径(mm):2.0/23.7

錘負荷(号):20.-30

リールシート位置(cm):80

前進機構付きステンレスリールシートでリールをしっかりホールドし、ぐらつかない。

ハードガイド採用

竿袋付属