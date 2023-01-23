『カボジョン1石天然ダイヤモンド付きソーラー電波婦人用腕時計JH-1895LGB【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 17時 34分に出品され03月03日 17時 34分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ムーブ:ソーラー電波
リューズ:カボジョン、1石天然ダイヤモンド付
素材:ケース:ステンレス
ガラス:クリスタルガラス
バンド:表;牛革、裏;合皮
サイズ:ケース:(約):直径約35mm、縦42mm、横35mm、厚13mm
腕回り長さ:210mm。重さ:49g
付属品:ケース 保証書、1年間 取扱説明書付
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落札価格8547円
825 入札履歴
終了
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