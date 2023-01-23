『東レ プレリーナ2 Rich 1枚 遠近両用 メール便 コンタクトレンズ/ハードレンズ/マルチフォーカルノア/TORAY【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 03時 28分に出品され03月31日 03時 28分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
東レ社のプレリーナ２ Rich
ハードコンタクト遠近両用レンズ。
医療用具承認番号：22100BZZX00996000
処方せんの提出、医療機関名の入力は【不要】です。どなたでも簡単にお買い求めいただけます。
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¥ 8555
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ビーハートビー 2week 6枚入り 6箱 BeeHeartB カラコン カラーコンタクトレンズ 2ウィーク 度あり 度なし 度付き
¥ 8547
落札価格8547円
415 入札履歴
終了
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