『ATOMOS アトモス USB-C to Serial Calibration & Control Cable ATOMCAB018【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 17時 12分に出品され03月20日 17時 12分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ATOMOS アトモス USB-C to Serial Calibration & Control Cable ATOMCAB018
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.90 cm
横幅 : 13.90 cm
奥行 : 22.90 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
ATOMOS アトモス USB-C to Serial Calibration & Control Cable ATOMCAB018
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.90 cm
横幅 : 13.90 cm
奥行 : 22.90 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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用途機能としての最低限度の付属品は付いておりますが商品画像は、代表写真やサンプル写真を使用しておりますので掲載内容と異なる場
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落札価格8547円
78 入札履歴
終了
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