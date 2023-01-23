『デサント ゴルフ ゴルフパンツ DGWSJD03 レディース PK00(ピンク) 日本サイズS相当【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 22時 48分に出品され03月24日 22時 48分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント ゴルフ ゴルフパンツ DGWSJD03 レディース PK00(ピンク) 日本サイズS相当
【商品説明】
・SIZE:L(67) ウエスト:75cm 股上:21.5cm わたり幅:28.5cm 股下:76cm 裾幅:16cm
・SIZE:M(64) ウエスト:72cm 股上:21cm わたり幅:27.5cm 股下:74cm 裾幅:15.5cm
・SIZE:O(70) ウエスト:77cm 股上:22cm わたり幅:29cm 股下:76.5cm 裾幅:16.5cm
・SIZE:S(61) ウエスト:70cm 股上:21cm わたり幅:26.5cm 股下:74cm 裾幅:15.5cm
・メイン素材: 綿
・素材構成: 100% 綿
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 29.60 cm
奥行 : 46.29 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8547円
687 入札履歴
終了
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