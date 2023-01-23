デサント ゴルフ ゴルフパンツ DGWSJD03 レディース PK00(ピンク) 日本サイズS相当【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

デサント ゴルフ ゴルフパンツ DGWSJD03 レディース PK00(ピンク) 日本サイズS相当



【商品説明】

・SIZE:L(67) ウエスト:75cm 股上:21.5cm わたり幅:28.5cm 股下:76cm 裾幅:16cm

・SIZE:M(64) ウエスト:72cm 股上:21cm わたり幅:27.5cm 股下:74cm 裾幅:15.5cm

・SIZE:O(70) ウエスト:77cm 股上:22cm わたり幅:29cm 股下:76.5cm 裾幅:16.5cm

・SIZE:S(61) ウエスト:70cm 股上:21cm わたり幅:26.5cm 股下:74cm 裾幅:15.5cm

・メイン素材: 綿

・素材構成: 100% 綿



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 29.60 cm

奥行 : 46.29 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。