『Bellroy メンズ レザ ー Card Sleeve ウォレット Black【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 19時 15分に出品され03月16日 19時 15分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Bellroy メンズ レザ ー Card Sleeve ウォレット Black



【商品説明】

・カード2-8枚と折った紙幣

・サイズ：幅 4インチ x 高さ 2.8インチ/ 幅 103mm x 高さ 71mm

・プルタブ付きのカード用メインスペース

・ミニマルなシルエットを保つ構造

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・前面と背面に取り出しやすいスロット



【サイズ】

高さ : 2.21 cm

横幅 : 12.70 cm

奥行 : 16.21 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

トレーディングカード タグ Bellroy

メンズ

レザ

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Sleeve

ウォレット

Black