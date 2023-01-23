『セルタン 座椅子 カバーが洗える ダリアングリーン 和楽のため息 収納ポケット付 日本製 A911a-562GRN【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 06時 41分に出品され04月28日 06時 41分に終了予定です。即決価格は8,546円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セルタン 座椅子 カバーが洗える ダリアングリーン 和楽のため息 収納ポケット付 日本製 A911a-562GRN



【商品説明】

・【注意】本体は真空圧縮されパッケージから取り出し後、自動的に膨らみます。一度膨らんだ製品は再度縮めることはできません。

・カバーは外して洗えます。カバーのサイドに小物入れ用ポケット付。

・本体重量:7kg

・材質:【中材】ウレタンフォーム【側生地】ポリエステル100%

・生産国:日本



【サイズ】

高さ : 32.00 cm

横幅 : 52.00 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 7.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。