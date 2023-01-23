『セルタン 座椅子 カバーが洗える ダリアングリーン 和楽のため息 収納ポケット付 日本製 A911a-562GRN【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 06時 41分に出品され04月28日 06時 41分に終了予定です。即決価格は8,546円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セルタン 座椅子 カバーが洗える ダリアングリーン 和楽のため息 収納ポケット付 日本製 A911a-562GRN
【商品説明】
・【注意】本体は真空圧縮されパッケージから取り出し後、自動的に膨らみます。一度膨らんだ製品は再度縮めることはできません。
・カバーは外して洗えます。カバーのサイドに小物入れ用ポケット付。
・本体重量:7kg
・材質:【中材】ウレタンフォーム【側生地】ポリエステル100%
・生産国:日本
【サイズ】
高さ : 32.00 cm
横幅 : 52.00 cm
奥行 : 52.00 cm
重量 : 7.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
PROIDEA（プロイデア） 背筋がGUUUN美姿勢座椅子コンパクトグリーン
¥ 8544
PROIDEA（プロイデア） 背筋がGUUUN美姿勢座椅子コンパクトピンク
¥ 8544
はるみ 高座椅子 リクライニング コンパクト パーソナルチェア 1人掛け 肘付き (ロータイプ/ブラウン/ナチュラル)
¥ 8544
リクライニングチェア 折りたたみチェア フットスツール付き 座椅子 高座椅子 ソファー ハイバック 北欧 一人用 一人暮らし おしゃれ 座いす
¥ 8544
セルタン 座椅子 高反発 カバーが洗える 堕落チェア プレミアム 下タイプ タスクネイビー 日本製 A565SHITa-584NVY
¥ 8541
セルタン 座椅子 高反発 カバーが洗える 堕落チェア プレミアム 下タイプ ダリアンブラウン 日本製 A565SHITAa-561BR
¥ 8541
セルタン 座椅子 高反発 カバーが洗える 堕落チェア プレミアム 下タイプ ダリアンレッド 日本製 A565SHITAa-563RED
¥ 8541
セルタン 座椅子 高反発 カバーが洗える 堕落チェア プレミアム 下タイプ タスクブルー 日本製 A565SHITAa-585BL
¥ 8541
セルタン 座椅子 高反発 カバーが洗える 堕落チェア プレミアム 下タイプ ダリアンブラウン 日本製 A565SHITAa-561BR
¥ 8541
セルタン 座椅子 高反発 カバーが洗える 堕落チェア プレミアム 下タイプ ダリアンレッド 日本製 A565SHITAa-563RED
¥ 8541
セルタン 座椅子 高反発 カバーが洗える 堕落チェア プレミアム 下タイプ タスクブルー 日本製 A565SHITAa-585BL
¥ 8541
WLIVE 座椅子 ふあふあ 座椅子ソファー 42段階リクライニング フロアチェア マイクロファイバー生地 ブラウン ALSF612BR
¥ 8539
宮武製作所 座椅子 PLACE 幅40×奥行き51~73×高さ44~53cm ブラウン 日本製 YS-1046 BR
¥ 8538
セルタン 日本製 高反発 座椅子 和楽の月 LIGHT 上下タイプ ダリアンブラウン 頭部脚部リクライニング A972a-640BR
¥ 8537
セルタン 日本製 高反発 座椅子 和楽の月 LIGHT 上下タイプ タスクブルー 頭部脚部リクライニング A972a-585BL
¥ 8536
コムファ Rico wide 日本製 ごろ寝クッション ロング ワイドタイプ 高反発 テレビ枕 折りたたみ 座椅子 一人暮らし ベージュ
¥ 8534
コムファ Rico wide 日本製 ごろ寝クッション ロング ワイドタイプ 高反発 テレビ枕 折りたたみ 座椅子 一人暮らし ネイビー
¥ 8534
コムファ Rico wide 日本製 ごろ寝クッション ロング ワイドタイプ 高反発 テレビ枕 折りたたみ 座椅子 一人暮らし ブラウン
¥ 8534
落札価格8546円
77 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！