『Cloud Computing and SOA Convergence in Your Enterprise: A Step-By-Step Guide (Paperback)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 27分に出品され03月04日 18時 27分に終了予定です。即決価格は8,544円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】239ページ 178*229mm 言語： English 国： アメリカ 408g ISBN : 9780136009221
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落札価格8544円
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