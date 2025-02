ゾイド EZ-026 ジェノザウラーリパッケージVer. 全高約350mm 1/72スケール プラモデル【コストコ お買い得】

商品情報

(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company, Ltd.and used under license.

HMMゾイドシリーズ初期の人気アイテム「ジェノザウラー」が同じカラーリングのままより自然な「集束荷電粒子砲」発射ポーズがとれるようになり再ラインナップ!

またボーナスパーツとしてクリアーパーツはクリアーレッドに加え無色クリアー成型のものが追加。お好みのクリアーカラーで塗装することが可能です。

尾部の各冷却ユニットが開閉可能。全身各部の可動により自然な「集束荷電粒子砲」発射ポーズが再現可能です。

ニューフライングベース他に対応するアタッチメントが無色クリアー成型にて付属します。

対象年齢 :15才以上