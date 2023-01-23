『パーゴラ daim くだもの 棚 セット KT-S 幅90cm×奥行120cm×高さ180cm30cm埋め込み時 DIY 組立 キット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 22時 29分に出品され04月02日 22時 29分に終了予定です。即決価格は8,541円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
daim くだもの 棚 セット KT-S 幅90cm×奥行120cm×高さ180cm（30cm埋め込み時） DIY パーゴラ 組立 キット
【商品説明】
・DIY パーゴラ 組立 キット ガーデニング アーチ 藤棚 果樹棚 果物棚キウイ棚 ぶどう棚 ブドウ棚 葡萄棚 園芸棚 支柱 栽培 葡萄 キウイ 棚 ぶどう フルーツ栽培キット 小型
・【本体サイズ】設置サイズ(約) 幅90cm×奥行き120cm×高さ180cm(土中30cm埋め込み時)
・【材質】スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、スチール
・【特徴】キウイやブドウのくだもの棚として。また、つる植物を這わすことができます！地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます！ネジ・クギ不要で組み立てがカンタン！
・【用途】キウイやブドウ棚とし
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 123.00 cm
重量 : 5.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
タカギ(takagi) かんたん液肥希釈キット ハイポネックスジャパン コラボレーション商品 GHZ101N41
¥ 8541
(まとめ) アイデック うね草取りまー シングル 替刃セット UT-SC 1セット 〔×5セット〕
¥ 8540
(まとめ) ダイオ化成 園芸用ロープ 緑 太さ2mm×長さ100m 261357 1巻 〔×10セット〕
¥ 8540
ガーデンガーデン モダンエクステリアフェンス モンタナ 1枚単品 幅90cm×高さ80cm IEF-ZX001T
¥ 8540
Plant Potted Flower Automatic Irrigation Kits， Plastic Small Reusable Self Watering Device， Drip Irrigation Device with Adjustable Valve Swit 並行輸入
¥ 8540
Antelco 1/2 (16mm) Barb Tubing Coupling Valve - Purple for Drip Irrigation 並行輸入
¥ 8540
Baoblaze Automatic Water Timer Replacement Accessory Durable Irrigation Automatic Garden Drip Irrigation Garden Timer for Irrigation Greenhou 並行輸入
¥ 8540
ボッシュ ブロワ GBL800Eブロワ
¥ 8540
ZJchao Spray Nozzle Mist Spray Nozzle Spray Drip Irrigation System Watering Tool 20 Pieces Sprinkler Head Spray Nozzle Tee Joint Mist Sprinkl 並行輸入
¥ 8540
15-Hole Wide Spraying Range Garden Sprinkler Adjustable Swing Sprinkler Automatic Irrigation Tool Practical for Garden Agricultural Lawn Vege 並行輸入
¥ 8540
Automatic Irrigation Tool Swing Sprinkler Adjustable Garden Sprinkler Practical for Garden Agricultural Lawn Vegetable Field 並行輸入
¥ 8540
Diivoo スプリンクラータイマー 2ゾーン プログラム可能 ウォーターホースタイマー 2口 庭用 自動灌漑タイマー IP54 雨遅延/手動/自動モード 屋外ホー 並行輸入
¥ 8540
BERGER 工作園芸用鋸 435mm 64740 1丁
¥ 8540
Ks ワッシャー付防草シート固定ピン 15cm 太さ4mm 400個入/CS
¥ 8540
ガーデンガーデン グリーンカーテンやローズフェンスに フレキシブル ウォールフェンス スリム スタンダード 幅62cm×高さ193cm ハン
¥ 8540
Irritrol 2709PR アンチサイフォン手動バルブ 1インチ 並行輸入
¥ 8540
5 Pack - Orbit Adjustable Flow 8-Port Drip Irrigation Manifold for 1/4 Inch Tube 並行輸入
¥ 8540
超PayPay祭 (まとめ) TRUSCO 剪定ハサミ バネ付きT-SHMB 1個 〔×5セット〕 お得な セール
¥ 8540
落札価格8541円
512 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！