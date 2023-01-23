『パーゴラ daim くだもの 棚 セット KT-S 幅90cm×奥行120cm×高さ180cm30cm埋め込み時 DIY 組立 キット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 22時 29分に出品され04月02日 22時 29分に終了予定です。即決価格は8,541円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

daim くだもの 棚 セット KT-S 幅90cm×奥行120cm×高さ180cm（30cm埋め込み時） DIY パーゴラ 組立 キット



【商品説明】

・DIY パーゴラ 組立 キット ガーデニング アーチ 藤棚 果樹棚 果物棚キウイ棚 ぶどう棚 ブドウ棚 葡萄棚 園芸棚 支柱 栽培 葡萄 キウイ 棚 ぶどう フルーツ栽培キット 小型

・【本体サイズ】設置サイズ(約) 幅90cm×奥行き120cm×高さ180cm(土中30cm埋め込み時)

・【材質】スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、スチール

・【特徴】キウイやブドウのくだもの棚として。また、つる植物を這わすことができます！地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます！ネジ・クギ不要で組み立てがカンタン！

・【用途】キウイやブドウ棚とし



【サイズ】

高さ : 9.50 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 123.00 cm

重量 : 5.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。