POOPEE 字光式LEDナンバープレートLED 電光式 ナンバー プレート IP67完全防水 ホワイト 全面発光 超高輝度 極薄6mm 車【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

POOPEE 字光式LEDナンバープレートLED 電光式 ナンバー プレート IP67完全防水 ホワイト 全面発光 超高輝度 極薄6mm 車検対応 12V専用 フロント リア 前後2枚セット



【商品説明】

・【全新アップグレード版】明るくて視認性が抜群です、発光がより均一になります。全面発光の高輝度LED 30連を搭載し、輝度を3倍に向上させます！ハイテク薄型結晶ネオン発光板の電力消費は非常に低く、省エネルギーです。この製品は光透過性が高いアクリルプレートを採用し、光拡散フィルムに合わせて、明るく均一に発光させる事が可能にしました！従来品より点灯が明るく、より綺麗LED点灯なのでムラ無くELよりきれいに発光、周りを幻想的に演出できます!愛車のナンバープレートを素敵にドレスアップ、字光式ナンバープレート２枚/セットです。

・【全面防水



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 36.60 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。