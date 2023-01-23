『POOPEE 字光式LEDナンバープレートLED 電光式 ナンバー プレート IP67完全防水 ホワイト 全面発光 超高輝度 極薄6mm 車【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 02時 29分に出品され04月09日 02時 29分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
POOPEE 字光式LEDナンバープレートLED 電光式 ナンバー プレート IP67完全防水 ホワイト 全面発光 超高輝度 極薄6mm 車検対応 12V専用 フロント リア 前後2枚セット
【商品説明】
・【全新アップグレード版】明るくて視認性が抜群です、発光がより均一になります。全面発光の高輝度LED 30連を搭載し、輝度を3倍に向上させます！ハイテク薄型結晶ネオン発光板の電力消費は非常に低く、省エネルギーです。この製品は光透過性が高いアクリルプレートを採用し、光拡散フィルムに合わせて、明るく均一に発光させる事が可能にしました！従来品より点灯が明るく、より綺麗LED点灯なのでムラ無くELよりきれいに発光、周りを幻想的に演出できます!愛車のナンバープレートを素敵にドレスアップ、字光式ナンバープレート２枚/セットです。
・【全面防水
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 19.80 cm
奥行 : 36.60 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8540円
737 入札履歴
終了
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