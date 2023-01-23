『CASEBUDi トリプルウォッチトラベルケース | 丈夫な保護ストレージジッパー3つの腕時計 | バリスティックナイロン， ブラック，【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 14時 08分に出品され04月01日 14時 08分に終了予定です。即決価格は8,536円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CASEBUDi トリプルウォッチトラベルケース | 丈夫な保護ストレージジッパー3つの腕時計 | バリスティックナイロン， ブラック，



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 9.90 cm

奥行 : 21.80 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。