『パナソニック(家電) ラムダッシュ 3枚刃 (白) ES-LT2B-W【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 13時 00分に出品され04月01日 13時 00分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 パナソニック(家電) ラムダッシュ 3枚刃 (白) ES-LT2B-W [ ES-LT2B-W ]
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落札価格8526円
458 入札履歴
終了
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