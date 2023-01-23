『■ カテナ カテナ サパータ アドリアンナ ヴィンヤード フォルトゥーナ テラエ マルベック [2017] ≪ 赤ワイン アルゼンチンワイン ≫【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 51分に出品され03月15日 08時 51分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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原語表記： BODEGA CATENA ZAPATA CATENA ZAPATA ADRIANNA VINEYARD FORTUNA TERRAE MALBEC[2017]

タイプ： 赤ワイン

生産地： アルゼンチン / メンドーサ

品種： マルベック100％