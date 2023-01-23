『ウェッズ ジョーカー スピリッツ 1本販売 ホイール MAZDA3 BP系 0040142 weds ウエッズ JOKER SPIRITS アルミホイール 1枚 単品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 11時 52分に出品され04月26日 11時 52分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本マッチングはあくまでもメーカー参考値のため、必ず現車とご確認の上ご購入ください。
本商品はホイールのみ(タイヤの付属はございません)となりますので、ご注意ください。
メーカー名：weds
商品名：STYLISH WHEELS/JOKER SPIRITS
メーカー品番：0040142
JANコード：
自動車メーカー：マツダ
車種：MAZDA3
型式：BP系
年式：
駆動：4WD
適合詳細：
仕様：本数:1本
カラー:シルバー
タイヤサイズ:205/60-16
ホイールサイズ/リム径(inch):16
リム幅(inch):6.5
フランジ形状:J
ボルト穴数:5
P.C.D(mm):114.3
インセット(mm):47
ハブ高(mm):
ハブ径:φ73
DISC凸(mm):7.7
付属品:センターキャップ/ゴムバルブ
備考：ナットホール径:φ32
1ピースホイール
TPMS対応
注意事項：
セット内容：商品+配送
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落札価格8511円
119 入札履歴
終了
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