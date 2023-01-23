『Koneseve Dog Shirt Pet Plaid Clothes Shirt T-Shirt Sweater Bottoming Shirt for Small Dog Cat Puppy【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 00時 27分に出品され04月08日 00時 27分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名Koneseve Dog Shirt， Pet Plaid Clothes Shirt T-Shirt， Sweater Bottoming Shirt for Small Dog Cat Puppy Grid Adorable Wearing Stylish Cozy Halloween，Christmas Costumes {Green;XL/Extra Large}ブランド：Koneseve商品サイズ：XL-(15~24lb)-Chest~20.8""高さ：1.8 cm横幅：11.4 cm奥行：19.1 cm 商品番号：色：Green素材：Cotton
Koneseve犬のシャツ犬の服春夏冬、ペット服用格子縞のポロシャツTシャツ、小型犬用のセーター底シャツ、犬用コスチューム、小型猫の子犬のグリッド愛らしい 居
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落札価格8510円
442 入札履歴
終了
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