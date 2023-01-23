『ASUSTek ウェブカメラ ROG EYE S フルHD 1080P 60fps ストリーミング AIノイズキャンセリングマイク 顔認識【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 14時 09分に出品され03月31日 14時 09分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【梱包目安サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 14.30 cm

奥行 : 15.90 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【商品説明】

・ASUS AIノイズキャンセリングマイクでプロ級のストリーミングを実現