『Areti（アレティ） ヘアアイロン ブラシタイプ ストレート ヒートブラシ エア ストレートアイロン 冷風 送風 冷却 セラミックコーティ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 21時 33分に出品され03月08日 21時 33分に終了予定です。即決価格は8,508円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Areti（アレティ） ヘアアイロン ブラシタイプ ストレート ヒートブラシ エア ストレートアイロン 冷風 送風 冷却 セラミックコーティ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 8.70 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8508円
159 入札履歴
終了
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