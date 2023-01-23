『GNINE ジーナイン 杢調ボストンバッグ グレー×ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 09時 07分に出品され03月20日 09時 07分に終了予定です。即決価格は8,497円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GNINE ジーナイン 杢調ボストンバッグ グレー×ブラック
【商品説明】
・サイズ(cm) 横幅50 高さ30 マチ26 持ち手48 重量1，120g
・バッグ外側の前後左右にポケットがあり
・メイン素材: ポリエステル
・表地: 合繊
・裏面がPVC
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 44.60 cm
奥行 : 51.60 cm
重量 : 1.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
アヴィレックス スクエアリュック スーパーホーネット AVX598 クロ 10
¥ 8497
VENUM バックパック CHALLENGER PRO EVO BACKPACK (ブラック×ブラック)
¥ 8497
エー・エル・アイ ショルダーバッグ ACTLOG ブラックカモフラージュ
¥ 8497
[ポーター]PORTER ジョイン JOIN ショルダーバッグ サコッシュ 872-07647 グレー/11
¥ 8497
ムスタッシュ トートバッグ ショルダーバッグ 2way a4ファイル対応 PC収納 ファスナー 大容量 メンズ 2WAYトートバッグ MDP
¥ 8496
ムスタッシュ トートバッグ ショルダーバッグ 2way a4ファイル対応 PC収納 ファスナー 大容量 メンズ 2WAYトートバッグ MDP
¥ 8496
イーストボーイ プランタン リュック 28L EBA28 クロ 01
¥ 8496
リー ボディバッグ・ワンショルダー 3WAY リュック 手持ちハンドル付き アンティークレザー調合皮(タブレット収納可) キャメル
¥ 8496
シールド35+ 2レイヤー (ヘザーブラック)
¥ 8496
BOPAI リュックメンズ 超軽量 ビジネスリュック USB充電ポート付き バックパック盗難防止 薄型 ラップトップバッグ 防水リュック 通
¥ 8496
JZOBLN ダウンジャケット ロング丈 ダウンコート レディース ダウン コート ブラック ロング アウター 大人 ミセス フード付きコー
¥ 8495
ボストンバッグ ドラム型 メンズ 旅行 ショルダーベルト付き (White)
¥ 8495
コールマン シールド30 (ヘザーブラック)
¥ 8495
シャドー仕上げ セカンドポーチ29cmB5サイズ対応・日本製・豊岡製25350-04チョコ
¥ 8495
デシグアル Desigual アーティロゴ ミドルバックパック （マルチ）
¥ 8495
エースジーン ショルダーバッグ フレックスライトフィット 軽量 メンズ ブラック
¥ 8494
イーストボーイEAST BOY ヴィヴィ ボストンバッグ 42L EBA19 クロxシロ/44
¥ 8494
軽量設計 メンズシングルショルダークロスバッグ11インチカメラ大容量ウエストバッグ 厚手のメンズレッグバッグ (色 : 褐色， Size
¥ 8493
落札価格8497円
68 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！