『ウェルカムウッド(Welcome Wood) フラワースタンド WSW66H-UB (UB)アンバーブラウン W66xD27xH54【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 12時 54分に出品され04月11日 12時 54分に終了予定です。即決価格は8,497円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 木製 フラワースタンド66型ワイドタイプ 奥行27cm 完成品ですので組み立てる手間がいらず商品到着後すぐにご使用いただけます! 外寸 長さ660mm 棚板奥行270mm 高さ 540mm 使用方法 : 野外で使用できます! 個別に配置できますので置き場所を選びません! アイデア次第で使い方が広がるウッドステージ! 日本製