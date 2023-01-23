『キッチン収納 ワイエムワールド レンジ台 スリム ラック 3段 幅61cm ナチュラル 00-321【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 06時 06分に出品され04月19日 06時 06分に終了予定です。即決価格は8,495円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ダイニングチェア

【商品名】

ワイエムワールド レンジ台 キッチン収納 スリム ラック 3段 幅61cm ナチュラル 00-321



【商品説明】

・＜商品サイズ＞（約）幅60cm×奥行き45cm×高さ83.5cm アジャスター込み：（約）幅61cm×奥行き45.5cm×高さ83.5cm

・＜商品仕様＞フレーム：スチール 棚板：塩ビ化粧繊維板

・＜商品重量＞（約）13.3kg

・＜梱包サイズ＞（約）幅89.5cm×奥行き58.5cm×高さ9.5cm

・＜耐荷重＞固定棚：（約）15kg スライド棚：（約）8kg＜生産国＞中国＜組み立て＞お客様組み立て品



【サイズ】

高さ : 9.30 cm

横幅 : 57.70 cm

奥行 : 90.00 cm

重量 : 14.23 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。