『宮武 ダストボックスエンプロー DB-480 WH【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 21時 53分に出品され04月25日 21時 53分に終了予定です。即決価格は8,489円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

宮武 ダストボックスエンプロー DB-480 WH



【商品説明】

・ゴミ箱に見えないスタイリッシュなデザインでお部屋に馴染む、木製プッシュ式ダストボックス

・サイズ:幅25×奥行き30×高さ48cm

・備考/:組立式（約20分）、対応ポリ袋：20L/

・材質:合成樹脂化粧パーティクルボード（塩化ビニル）、スチール（粉体塗装）



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 32.80 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 7.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。