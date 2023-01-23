『宮武 ダストボックスエンプロー DB-480 WH【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 21時 53分に出品され04月25日 21時 53分に終了予定です。即決価格は8,489円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
宮武 ダストボックスエンプロー DB-480 WH
【商品説明】
・ゴミ箱に見えないスタイリッシュなデザインでお部屋に馴染む、木製プッシュ式ダストボックス
・サイズ:幅25×奥行き30×高さ48cm
・備考/:組立式（約20分）、対応ポリ袋：20L/
・材質:合成樹脂化粧パーティクルボード（塩化ビニル）、スチール（粉体塗装）
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 32.80 cm
奥行 : 52.00 cm
重量 : 7.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8489円
196 入札履歴
終了
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