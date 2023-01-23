『【etsinta/エシンタ】リバーシブルMA1リメイクポンチョ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 10時 01分に出品され03月29日 10時 01分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チャオパニックティピー

今期【etsinta/エシンタ】リバーシブルMA1リメイクポンチョ

定価…¥32,780



サイズは写真をご参照ください！



お色ブラック



目立つ汚れやダメージは見当たらないと思いますが見落としがある場合もございますので神経質な方はご遠慮下さい。自宅保存またボア仕様のため、新品をお求めの方はご遠慮ください。画像を載せています。ご確認をお願い致します。

なるべく小さく畳んでの発送になります。



古着のような風合いが魅力。

存在感のあるデザインが他にはない、こだわりのリメイクシリーズ。



今季見逃せないMA-1

周りと差が付くポンチョシルエットで登場！



■デザイン

秋冬定番のMA-1を大胆にポンチョデザインにアレンジしたアイテム。

たっぷりボリューム感とMA-1ならではの光沢感が目を引きます。

インナーボアのリバーシブル仕様で、表と裏でガラッと雰囲気が変わるので

一着で様々な着こなしを楽しめます。

生地を厳選しディテールにもこだわった、他にはないデザインでとっておきの1枚になること間違いなしのアイテム。

ユニセックスで使えるので、お揃いコーデやレンタルコーデにぴったりです。



■素材

保温性抜群で、冬本番でも活躍してくれます。

カーキの裏地ボアはカラフル迷彩、ブラックの裏地ボアはブラックの幾何学模様。

ちらっとボアを覗かせればオシャレな印象に。





■お手入れ方法

洗濯：洗濯不可

クリーニング：石油系溶剤による弱いドライクリーニング

タンブル乾燥：不可

アイロン：あて布をし、110℃まで可（ボア部分禁止）



※この製品は、ピリングができやすい素材を使用しています。

ピリングができた場合は、引っ張ろうとせずハサミや毛玉取り機で丁寧にカットしてください。









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透け感：なし

裏地：なし（ボア素材）

伸縮性：なし

光沢感：あり

生地の厚さ：厚手

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エシンタ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【etsinta/エシンタ】リバーシブルMA1リメイクポンチョ