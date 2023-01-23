『有機アルガンオイル クリア 250ml【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 18時 19分に出品され04月07日 18時 19分に終了予定です。即決価格は8,482円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

有機アルガンオイル クリア 250ml



【商品説明】

・内容量:250ml

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :144×56×56



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 6.30 cm

奥行 : 14.60 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。