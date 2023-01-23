『RightOn STRAPS ギターストラップ 幅 8cm、長さ 98~153cm B-SANDOKAN ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 11時 47分に出品され03月11日 11時 47分に終了予定です。即決価格は8,477円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RightOn STRAPS ギターストラップ 幅 8cm、長さ 98~153cm B-SANDOKAN ブラック
【商品説明】
・エンドタブ:合皮
・サイズ:幅 8cm、長さ 98~153cm
・パッド:高密度ラテックス
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・表素材:合皮
・裏地:マイクロファイバー
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 14.10 cm
奥行 : 25.60 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8477円
576 入札履歴
終了
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