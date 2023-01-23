『RightOn STRAPS ギターストラップ 幅 8cm、長さ 98~153cm B-SANDOKAN ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 11時 47分に出品され03月11日 11時 47分に終了予定です。即決価格は8,477円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

RightOn STRAPS ギターストラップ 幅 8cm、長さ 98~153cm B-SANDOKAN ブラック



【商品説明】

・エンドタブ:合皮

・サイズ:幅 8cm、長さ 98~153cm

・パッド:高密度ラテックス

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・表素材:合皮

・裏地:マイクロファイバー



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 14.10 cm

奥行 : 25.60 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。