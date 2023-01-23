『十二指腸腫瘍の内視鏡治療とマネジメント/小山恒男【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 08時 54分に出品され04月11日 08時 54分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
出版社名：医学書院
著者名：小山恒男、矢作直久
発行年月：2023年06月
キーワード：ジュウニシチョウ シュヨウ ノ ナイシキョウ チリョウ ト マネジメント、オヤマ，ツネオ、ヤハギ，ナオヒサ
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落札価格8470円
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終了
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