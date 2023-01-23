『デサント ウインドブレーカー 耐久はっ水 耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング DTM-3550 メンズ インクグレー×ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 03分に出品され03月15日 20時 03分に終了予定です。即決価格は8,467円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント ウインドブレーカー 耐久はっ水 耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング DTM-3550 メンズ インクグレー×ブラック
【商品説明】
・メイン素材: ポリエステル
・原産国:ベトナム・日本
・機能:はっ水
・機能:保温
・機能:防風
・素材:表地 ポリエステル 100% 裏地 ポリエステル
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 27.90 cm
奥行 : 34.70 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8467円
791 入札履歴
終了
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