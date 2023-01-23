『デサント ウインドブレーカー 耐久はっ水 耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング DTM-3550 メンズ インクグレー×ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 03分に出品され03月15日 20時 03分に終了予定です。即決価格は8,467円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント ウインドブレーカー 耐久はっ水 耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング DTM-3550 メンズ インクグレー×ブラック



【商品説明】

・メイン素材: ポリエステル

・原産国:ベトナム・日本

・機能:はっ水

・機能:保温

・機能:防風

・素材:表地 ポリエステル 100% 裏地 ポリエステル



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 27.90 cm

奥行 : 34.70 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。