『TRUSCO(トラスコ) カッターで切れる軽量安全ミラー 440mmX580mm 厚み2mm TMPEC4560【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 20時 19分に出品され04月01日 20時 19分に終了予定です。即決価格は8,466円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TRUSCO(トラスコ) カッターで切れる軽量安全ミラー 440mmX580mm 厚み2mm TMPEC4560
【商品カテゴリ】
手鏡、ハンドミラー
【商品説明】
・アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
・両面粘着シート4枚
・厚み:2mm
・室内専用
・幅(mm):440
・表面ハードコート処理
・高さ(mm):580
【サイズ】
高さ : 0.20 cm
横幅 : 44.00 cm
奥行 : 58.00 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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終了
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