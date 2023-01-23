『TRUSCO(トラスコ) カッターで切れる軽量安全ミラー 440mmX580mm 厚み2mm TMPEC4560【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 20時 19分に出品され04月01日 20時 19分に終了予定です。即決価格は8,466円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TRUSCO(トラスコ) カッターで切れる軽量安全ミラー 440mmX580mm 厚み2mm TMPEC4560



【商品カテゴリ】

手鏡、ハンドミラー



【商品説明】

・アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂

・両面粘着シート4枚

・厚み:2mm

・室内専用

・幅(mm):440

・表面ハードコート処理

・高さ(mm):580



【サイズ】

高さ : 0.20 cm

横幅 : 44.00 cm

奥行 : 58.00 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。





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