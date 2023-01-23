『ブリザードフラワー ひまわり 1輪向日葵 1輪バラ 敬老の日 プレゼント フラワー おしゃれ ヒマワリ ドライフラワー 結婚記念日 妻 ボッ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 06時 00分に出品され03月08日 06時 00分に終了予定です。即決価格は8,466円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
プリザーブドフラワー花束、アレンジメント
【商品名】
ブリザードフラワー ひまわり 1輪向日葵 1輪バラ 敬老の日 プレゼント フラワー おしゃれ ヒマワリ ドライフラワー 結婚記念日 妻 ボッ
【商品説明】
・?【ギフトに最適】?生花を加工するので、柔らかな質感、鮮やかな色合い・雰囲気を長い間お楽しみいただけるので、水やり等の手間なく長期間保つ事から、バースデーギフト（誕生日祝い）・母の日・結婚祝い・開業祝い・開店祝い・新築祝い・内祝い・送別会・出産祝い・退職祝い・誕生日プレゼント・出産祝い・お祝い・誕生日・結婚記念日・古希・喜寿・米寿・卒寿・白寿・百寿・プロポーズ・大還暦・還暦祝い・お礼・引越し祝い・結婚式・電報・記念日・改築祝い・御礼・発表会・楽屋見舞い・フラワー・ビジネス・法人ギフト・金婚式・銀婚式・花婚式・贈り物・コンサ
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X0B7LGDWSK
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落札価格8466円
944 入札履歴
終了
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