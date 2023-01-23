『子供スーツ 男の子 キッズスーツ 発表会 演奏会 七五三 お宮参り タキシード 5点セット【ジャケット＆シャツ＆ベスト＆パンツ＆蝶ネクタイ】子供服 子ども ジュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 07時 46分に出品され03月16日 07時 46分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品の詳細





内容





ジャケット＋シャツ＋ベスト＋パンツ＋蝶ネクタイ





素材





ポリエステル 伸縮性：少し 生地厚さ：普通





生産国





中国





カラー





写真通り





サイズ(単位：cm)





100/110/120/140/150/160/170





商品について





※サイズ表記は目安です。若干の誤差がある場合がございます。 ※製造中（縫製、染色など）により商品において色味や柄、サイズに若干の誤差や、生地を織る際に糸の継ぎ目や多少のほつれ等が生じる場合がございますが、品質上の問題ではございませんのでご了承の上お買い求めくださいませ。 ※お客様ご使用のPC環境により商品画像のカラーが多少異なる場合があります。仕入時期により多少デザインなど異なる場合があります。ご了承ください。 ※モデルに使用している小物、アク