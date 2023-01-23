『【 送料無料 】ドッグステップ/ペット用品 〔4段 キャメル〕 幅40.5cm 日本製 ヴィンテージPVC 合皮/合成皮革 ウレタン 〔ソファー〕〔代引不可〕【 お買得 】【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 12時 59分に出品され03月30日 12時 59分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 ドッグステップ/ペット用品 【4段 キャメル】 幅40.5cm 日本製 ヴィンテージPVC 合皮/合成皮革 ウレタン 〔ソファー〕 【ジャンル・特徴】 国産 日本産 ドッグステップ ペット用品 犬ステップ ペットステップ 犬用ステップ ドックステップ 日本製 ヴィンテージ PVC 合皮 合成皮革 ウレタン ソファー ベッド ベット ソファ リビング ベッドルーム 寝室 プレゼント 贈り物 贈物 ギフト リビング 店舗 お店 ペットショップ 施設 犬 いぬ イヌ わんちゃん ワンちゃん 怪我防止 けが防止 ケガ防止 室内犬 どっぐすてっぷ ぺっとようひん いぬすてっぷ ぺっとすてっぷ [ A387-677CML ]