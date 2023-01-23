『ペットハウス 山小屋風 ふわふわ 室内用 XL ブルー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 07時 50分に出品され03月11日 07時 50分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペットハウス 山小屋風 ふわふわ 室内用 XL ブルー
【商品説明】
・サイズはXS (33x26x35cm)/S(36x36x39cm)M(40x40x49cm)/L(50x45x53cm)/XL(58x52x57cm)
・三角屋根がかわいい山小屋風ペットハウス ベッド。ふわふわ布の下敷きクッションは取り外して洗える
・布製、室内のドッグハウス(Dog House)やキャットハウス(Cat House)に使用。マジックテープで組立簡単、屋根を取り外して掃除したり、出入り口の庇を取り外して洗うことができます。小型犬や猫 ウサギ(うさぎ 兎) ハムスター、モルモットなど小動物用。中型犬や大型犬には小さすぎます
・色は ブラウン(茶色)/レッド(赤)/ピンク/ブルー(青 水色)
【サイズ】
高さ : 21.60 cm
横幅 : 52.20 cm
奥行 : 64.60 cm
重量 : 1.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8462円
528 入札履歴
終了
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