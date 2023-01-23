『アズワン pH計 AS600 /1-062-01【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 16時 17分に出品され04月16日 16時 17分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
測定範囲:pH/-1.00~+15.00、温度/0~60
分解能:pH/0.01、温度/0.1
精度:pH/±0.01、温度/±1.0
校正:3点(pH4.01・6.86・9.18)
機能:オートパワーオフ(10分)機能付き
電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)
防塵・防水:IP57
付属品:pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース、電極保存液(10ml)×1本、CR2032リチウム電池×2個(予備)
【商品説明】
商品紹介
ペンタイプで、先端が細く、テストチューブにも使用できます。
※事業者向け商品です。
ご注意（免責）＞必ずお読みください
※※研究者・事業者向け商品です※※
【商品詳細】
ブランド：アズワン(AS ONE)
商品名：アズワン pH計 AS600 /1-062-01
製造元：アズワン(AS ONE)
商品番号：1-062-01
【当店からの連絡】
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落札価格8460円
204 入札履歴
終了
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