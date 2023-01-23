アズワン pH計 AS600 /1-062-01【2024年最新】

商品情報

【商品概要】

測定範囲:pH/-1.00~+15.00、温度/0~60

分解能:pH/0.01、温度/0.1

精度:pH/±0.01、温度/±1.0

校正:3点(pH4.01・6.86・9.18)

機能:オートパワーオフ(10分)機能付き

電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)

防塵・防水:IP57

付属品:pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース、電極保存液(10ml)×1本、CR2032リチウム電池×2個(予備)



【商品説明】

商品紹介



ペンタイプで、先端が細く、テストチューブにも使用できます。

※事業者向け商品です。



ご注意（免責）＞必ずお読みください



※※研究者・事業者向け商品です※※



【商品詳細】

ブランド：アズワン(AS ONE)

商品名：アズワン pH計 AS600 /1-062-01

製造元：アズワン(AS ONE)

商品番号：1-062-01



【当店からの連絡】