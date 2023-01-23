『マキタ(Makita) 防じんミニサンダ BO4555【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 09時 25分に出品され03月08日 09時 25分に終了予定です。即決価格は8,416円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品概要】

バッド寸法:112×102mm

ペーパー寸法クランプ式:114×140mm

ペーパー寸法マジック式:114×102mm

回転数:14，000回転/分

質量;1.1kg



【商品説明】

バランサ構造採用で圧倒的な低振動を実現

ソフトグリップ、高耐久アルミ製フット、自己吸塵、集じん機接続可能



【商品詳細】

ブランド：マキタ(Makita)

商品名：マキタ(Makita) 防じんミニサンダ BO4555

製造元：マキタ(makita)

商品番号：BO4555



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