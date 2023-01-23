『マキタ(Makita) 防じんミニサンダ BO4555【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 09時 25分に出品され03月08日 09時 25分に終了予定です。即決価格は8,416円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品概要】
バッド寸法:112×102mm
ペーパー寸法クランプ式:114×140mm
ペーパー寸法マジック式:114×102mm
回転数:14，000回転/分
質量;1.1kg
【商品説明】
バランサ構造採用で圧倒的な低振動を実現
ソフトグリップ、高耐久アルミ製フット、自己吸塵、集じん機接続可能
【商品詳細】
ブランド：マキタ(Makita)
商品名：マキタ(Makita) 防じんミニサンダ BO4555
製造元：マキタ(makita)
商品番号：BO4555
【当店からの連絡】
マキタ(Makita) BO4565 防じんミニサンダ
¥ 8408
マキタ(Makita) 防じんミニサンダ BO4555
¥ 8408
マキタ(Makita) BO4565 防じんミニサンダ
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マキタ(Makita) BO4565 防じんミニサンダ
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マキタ(Makita) 防じんミニサンダ BO4555
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¥ 8401
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¥ 8380
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¥ 8359
BLITZ(ブリッツ) SUS POWER CORE TYPE LM(サスパワーコアタイプLM) シルビア S14，S15 SR20DE 56029
¥ 8359
マキタ(Makita) 防じんミニサンダ BO4555
¥ 8357
落札価格8416円
851 入札履歴
終了
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