『第一精工ロッドホルダー(竿受け) マイボ-トラ-ク 900 01040 釣り【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 02時 43分に出品され03月05日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,459円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

第一精工ロッドホルダー(竿受け) マイボ-トラ-ク 900 01040 釣り



【商品説明】

・90度5段階首振り

・アモルファス樹脂製

・サポート竿径25O

・竿受本体・替竿受・ドリル・ボルト・ゴムパッキン・ベース(59×57×20mm)

・適合ハリス約7号まで



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 14.70 cm

奥行 : 31.90 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。