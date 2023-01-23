『第一精工ロッドホルダー(竿受け) マイボ-トラ-ク 900 01040 釣り【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 02時 43分に出品され03月05日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,459円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
第一精工ロッドホルダー(竿受け) マイボ-トラ-ク 900 01040 釣り
【商品説明】
・90度5段階首振り
・アモルファス樹脂製
・サポート竿径25O
・竿受本体・替竿受・ドリル・ボルト・ゴムパッキン・ベース(59×57×20mm)
・適合ハリス約7号まで
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 14.70 cm
奥行 : 31.90 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8459円
188 入札履歴
終了
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