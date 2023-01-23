『キューリグ Ｋカップ スターバックス コーヒー パンプキンスパイス 64個 / Keurig Starbucks Coffee K-Cups Pumpkin Spice 64ct【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 45分に出品され03月10日 00時 45分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 キューリグ Ｋカップ スターバックス コーヒー パンプキンスパイス

風味豊かなパンプキンとスパイスのノートが特徴な秋季限定ブレンドです！



スターバックスの高品質なアラビカコーヒー豆を使用し、K-Cupで簡単に美味しいコーヒーを楽しむことができます。



【内容量】1箱/64個入り



＊パッケージのデザインは写真と異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。