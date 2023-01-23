『リー バッグ 公式 定番 バックパック リュック BLUE GREEN FREE【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 10時 08分に出品され03月13日 10時 08分に終了予定です。即決価格は8,452円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リー バッグ 公式 定番 バックパック リュック BLUE GREEN FREE
【商品説明】
・タテ48cmxヨコ32cmxマチ12cm
・ポケットの数:8(外側7/内側1)
・メイン素材: POLYESTER
・重量:480g
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 37.90 cm
奥行 : 51.90 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8452円
376 入札履歴
終了
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