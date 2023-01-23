『リー バッグ 公式 定番 バックパック リュック BLUE GREEN FREE【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 10時 08分に出品され03月13日 10時 08分に終了予定です。即決価格は8,452円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リー バッグ 公式 定番 バックパック リュック BLUE GREEN FREE



【商品説明】

・タテ48cmxヨコ32cmxマチ12cm

・ポケットの数:8(外側7/内側1)

・メイン素材: POLYESTER

・重量:480g



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 37.90 cm

奥行 : 51.90 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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