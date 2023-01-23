『Masa Kawa 雅革 ショルダーバッグ メンズ 本革 一流革職人が作る 人気 斜めがけ メッセンジャーバッグ レザー ipad対応 軽量【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 08時 00分に出品され03月13日 08時 00分に終了予定です。即決価格は8,451円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Masa Kawa 雅革 ショルダーバッグ メンズ 本革 一流革職人が作る 人気 斜めがけ メッセンジャーバッグ レザー ipad対応 軽量



【商品説明】

・【2層式大容量肩掛けバッグ】スクエアショルダーバッグは前面と背面に分かれた2層式タイプ。マチ幅の広いメインポケットは、スマホや財布の他に500mlのペットボトルが横向きに収納できます。また内装のポケットは、傾斜をつけることで様々な高さの物を収納しやすいようにしたデザインとなっています。

・【実用性とファッション両立】本革ワンショルダーバッグは実用性を第一に考え、自立できるデザインを採用し、普段出かけに少し休息する時、手元に置くのにも便利です。着脱式ベルトの長さは調節可能なので、様々な体型、体勢に対応できます。正面にポケットを配置し、携帯や財布、ガギなどの収納もバッチリ、機能性抜群です！

・【精選



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 24.80 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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