『バック紙 背景紙 新生児写真 マタニティフォト 写真撮影背景 妊婦 ベビー ニューボーンフォト 撮影小道具 フォトスタジオ 壁紙 花 フラワ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 12時 59分に出品され05月13日 12時 59分に終了予定です。即決価格は8,446円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バック紙 背景紙 新生児写真 マタニティフォト 写真撮影背景 妊婦 ベビー ニューボーンフォト 撮影小道具 フォトスタジオ 壁紙 花 フラワ



【商品説明】

・カラー：Type-7

・サイズ：ポリエステル180x250cm

・バリエーションに富んだ背景は、被写体を引き立たせます！

・様々な撮影に幅広くご利用いただけます。

・記念写真に欠かせない、素敵な背景ウォールシート。



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 25.80 cm

奥行 : 30.80 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。