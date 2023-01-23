『ロジクール G PRO ゲーミングヘッドセット G-PHS-002【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 23分に出品され03月07日 10時 23分に終了予定です。即決価格は8,444円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【梱包目安サイズ】

高さ : 10.90 cm

横幅 : 19.90 cm

奥行 : 24.20 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【商品説明】

