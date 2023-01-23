『大人気根付 ねつけ ペンダントトップ 梟 フクロウ 銀製 両面仕上げ 大サイズ 金差し仕上げ 日本伝統工芸品 ハンドメイド スターリングシルバー 正絹紐付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 16時 48分に出品され03月07日 16時 48分に終了予定です。即決価格は8,442円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 根付 ねつけ ペンダントトップ 梟 フクロウ 銀製 両面仕上げ 大サイズ 金差し仕上げ 日本伝統工芸品 ハンドメイド スターリングシルバー 正絹紐付き 【ジャンル・特徴】 ハンドメイド もり銀 【創業90余年の歴史ある森銀器】
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(バイヤー)BUYER ピュア カシミヤ 100％ チェック マフラー 全19柄【メンズ レディース】カシミア チェック柄 厚手 大判(ブリティッシュチェック)CH30-CH14a
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(バイヤー)BUYER ピュア カシミヤ 100％ チェック マフラー 全19柄【メンズ レディース】カシミア チェック柄 厚手 大判 (ミルクティーチェック)CH30-CH10a
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(バイヤー)BUYER ピュア カシミヤ 100％ チェック マフラー 全19柄【メンズ レディース】カシミア チェック柄 厚手 大判 (ミルクティーチェック)CH30-CH10a
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(バイヤー)BUYER ピュア カシミヤ 100％ チェック マフラー 全19柄【メンズ レディース】カシミア チェック柄 厚手
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(バイヤー)BUYER ピュア カシミヤ 100％ チェック マフラー 全19柄【メンズ レディース】カシミア チェック柄 厚手 大判 (マクラクラン)CH30-MCa
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¥ 8442
落札価格8442円
106 入札履歴
終了
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