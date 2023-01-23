『大人気根付 ねつけ ペンダントトップ 梟 フクロウ 銀製 両面仕上げ 大サイズ 金差し仕上げ 日本伝統工芸品 ハンドメイド スターリングシルバー 正絹紐付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 16時 48分に出品され03月07日 16時 48分に終了予定です。即決価格は8,442円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 根付 ねつけ ペンダントトップ 梟 フクロウ 銀製 両面仕上げ 大サイズ 金差し仕上げ 日本伝統工芸品 ハンドメイド スターリングシルバー 正絹紐付き 【ジャンル・特徴】 ハンドメイド もり銀 【創業90余年の歴史ある森銀器】

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