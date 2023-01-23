『パーリーデュー パーフェクトクレンジング＆ウォッシュ （クレンジング洗顔料） マグナムサイズ 450ml 通常ボトル3本分【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 03分に出品され03月15日 18時 03分に終了予定です。即決価格は8,436円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パーリーデュー パーフェクトクレンジング＆ウォッシュ （クレンジング洗顔料） マグナムサイズ 450ml 通常ボトル3本分
【商品説明】
・汚れの除去
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 10.10 cm
奥行 : 22.10 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8436円
238 入札履歴
終了
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