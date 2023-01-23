『ＢＮ−３９６ ３Ｗコ−ルスピ−カ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 11時 49分に出品され04月16日 11時 49分に終了予定です。即決価格は8,432円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
主な仕様：定格出力：3W音圧：93dB（1m/1W時）入力回路：77.5ｍV 600Ω電源電圧：AC100V 50/60Hz寸法：幅220×高さ150×奥行70mm，質量：約1.3kg音量調節器付
ノボル電機製作所
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商品コード
2753
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落札価格8432円
494 入札履歴
終了
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