『PHONON フォノン MESSENGER メッセンジャー マイク用 ケーブル XLR（オス）to XLR（メス） (5m)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 23時 18分に出品され03月22日 23時 18分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PHONON フォノン MESSENGER メッセンジャー マイク用 ケーブル XLR（オス）to XLR（メス） (5m)



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。